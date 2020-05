Devo confessar que não é das ervas que faziam parte do meu “glossário”, até porque Susan Belsinger, que é herbalista, escritora de comida e especialista na área, diz que "realmente, não merece ser listada sob a sua própria classificação". A verdade é que quando me apareceram à porta de casa com um molho lindíssimo de hortelã-chocolate pensei em várias coisas para fazer... e após algumas horitas a investigar – e onde até me apareceu o deus grego que transformou a ninfa Menta numa erva deliciosa, a fim de impedir que a sua esposa descobrisse o seu caso ilícito com a jovem beleza –, achei que o que interessa mesmo são os benefícios que ela traz à nossa saúde e o que dizem os entendidos acerca das propriedades e indicações terapêuticas:

anti-inflamatória

antiviral

revigora o sistema imunitário

previne problemas respiratórios

alergias

dores de cabeça

dores de estômago

ajuda na digestão dos alimentos

combate o envelhecimento

aumenta a resistência óssea

E por isso, apesar de tudo o que é possível fazer, optei pela simplicidade do chá caseiro.

Chá Caseiro de Hortelã-Chocolate da Vacaria



Ingredientes

Um punhado grande de folhas de hortelã fresca (orgânica)

Cerca de 500 ml de água (duas canecas)

Mel ou adoçante de escolha a gosto

Método

Rasgue grosseiramente as folhas com as mãos e coloque-as numa peneira pequena colocada sobre um bule ou tigela de vidro. Deixe a água ferver e despeje sobre as folhas.

Cubra o bule ou a tigela e deixe as folhas em infusão por, pelo menos, 5 a 10 minutos. Gentilmente, triture as folhas de hortelã com as costas de uma colher de pau para libertar os óleos e remova o coador, pressionando as folhas para extrair o máximo de líquido possível.

Despeje em xícaras de chá ou canecas e adoce com mel ou o adoçante que desejar.

Notas: Para o chá de menta gelado, siga as instruções acima, adicionando adoçante enquanto o chá ainda estiver quente e, em seguida, guarde no frio até estar pronto para servir. Sirva sobre gelo com um raminho adicional de hortelã fresca.