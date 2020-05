O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê uma subida das temperaturas máximas até terça-feira. Os termómetros podem mesmo chegar aos 37 graus nalguns pontos do país.

Portugal continental vai continuar "com temperatura acima do normal para o mês de maio, com valores de temperatura máxima a variar entre 30ºC e 35ºC nas regiões do interior, e entre 22ºC e 30ºC no restante território", lê-se numa nota do IPMA, citada pela agência Lusa.

A subida das temperaturas será mais acentuada a partir de domingo, quando se prevê para a maioria dos distritos temperaturas acima dos 30 graus, no Alentejo pode mesmo chegar aos 37ºC

Em relação à temperatura mínima, de um modo geral, "terá valores entre 15ºC e 18ºC, mas a partir do fim de semana o território continental vai estar "sob influência de uma corrente de leste".

"A temperatura mínima terá uma subida ligeira, prevendo-se que, a partir de sábado, 23 de maio, alguns locais do continente registem valores iguais ou superiores de 20ºC¸ denominadas noites tropicais", finaliza a nota.

Apesar de o país estar agora na segunda fase de desconfinamento, a DGS continua a recomendar várias medidas de prevenção como o distanciamento social e o dever de recolhimento.