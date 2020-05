A Navigator viu os seus lucros recuarem para 30,6 milhões de euros, no primeiro trimestre de 2020, o que representa uma queda de 37,9% face aos 49,3 milhões registados no mesmo período do ano passado.

Em comunicado enviado esta quarta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Navigator justifica os resultados com o impacto na atividade “a partir de meados de março com a implementação do estado de emergência, em diversos países destino das exportações do grupo, e das consequentes medidas estritas de confinamento, verificou-se uma significativa redução de atividade económica nos principais mercados do grupo, com impacto direto na atividade dos seus clientes e no consumo global de papel”. “A diminuição de encomendas, sem precedentes, registada desde o final de março forçou a Navigator a suspender parcial e temporariamente a produção de papel a partir de 22 de Abril, por um período estimado inicialmente de cerca de 30 dias afetando entre 700 toneladas a 2.000 toneladas diárias”, refere a nota

Na sequência destes resultados, a Navigator decidiu cancelar a distribuição de dividendos pelos acionistas no valor de 99 milhões de euros (correspondente a 13,94 cêntimos por ação). O comunicado à CMVM refere também que o conselho de administração da empresa decidiu “propor aos acionistas que os resultados líquidos referentes a 2019, no montante de 168 milhões de euros, fossem transferidos para reservas livres", e optou por renovar, até ao final de junho, a redução parcial de produção de papel UWF e recorrer ao regime do layoff simplificado durante o próximo mês.