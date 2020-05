O registo diário de óbitos por covid-19 em Espanha subiu ligeiramente, tendo morrido 95 pessoas, no dia anterior tinham-se contabilizado 83 mortes. Por outro lado, é o quarto dia consecutivo em que fica abaixo das 100 vítimas mortais.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, no total já foram registados 27.888 óbitos desde o início do surto no país.

Nas últimas 24 horas surgiram 416 novos casos, elevando para 232.555 o total de infetados confirmados até hoje.