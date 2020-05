"Se a auditoria concluir que houve má gestão, o Fundo de Resolução tem toda a legitimidade para agir no sentido da recuperação do dinheiro que desembolsou e não teria de desembolsar", declarou esta quarta-feira o primeiro-ministro, António Costa, numa resposta ao Bloco de Esquerda.

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, lembrou, na sua intervenção que no Orçamento do Estado para 2020 estava prevista uma injeção de 600 milhões de euros para o Novo Banco e não os 850 milhões de euros. De facto este seria o teto máximo. A partir daqui teria de haver uma informação formal ao Parlamento. A dirigente do BE ainda insistiu na ideia de que houve uma mudança de posição de António Costa: "Como é que uma auditoria que era indispensável, se tornou dispensável?" E deixou mais uma pergunta:" E os resultados da auditoria terão consequência"?

Em causa está uma auditoria da Deloitte com reporte as contas anteriores a 2019.