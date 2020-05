Manuel Monteiro, antigo líder do CDS, desfilou-se há largos anos do partido, fundou o Partido Nova Democracia (extinto em 2015) e a concelhia do CDS da Póvoa do Varzim voltou a pedir a sua reinscrição no final de setembro do ano passado em cima das eleições legislativas. A conclusão do processo está prestes a ser anunciado, deverá ser feito até amanhã, apurou o i, depois de largos meses em compasso de espera. O Expresso avançou que o anúncio poderá ser feito ainda esta quarta-feira.

O caso foi deixado em stand-by pela anterior direção, após as legislativas e com a demissão da então presidente do CDS, Assunção Cristas, mas agora, com um novo líder no partido, Francisco Rodrigues dos Santos, Monteiro vai recuperar o cartão de militante. O i tentou contactar Manuel Monteiro, mas sem êxito.