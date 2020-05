O número de desempregados em abril aumentou 22,1% em abril, em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Feitas as contas, eram 392 323 os desempregados em, Portugal, neste período – uma subida de 14,1% em relação ao mês de março –, com destaque para a região do Algarve, com mais 123,9% de desempregados, face a abril de 2019.

Apenas nos Açores se verificou um recuou do número de desempregados inscritos (-6,2%), tornando-se na única região do país onde se registou uma descida do desemprego.

Em abril, a atividade económica registou uma “forte contração”, agravando-se face a março, com os indicadores de clima económico e de confiança dos consumidores a atingirem mínimos de 2013, segundo a "Síntese Económica de Conjuntura" do Instituto Nacional de Estatística.