O Brasil registou, nas últimas 24 horas, 1.179 mortes relacionadas com o novo coronavírus. Esta é a primeira vez que o país liderado por Jair Bolsonaro ultrapassa os 1000 óbitos diários. No total, já morreram 17.971 pessoas infetadas com covid-19 no país.

O número de casos subiu para 271.628, dos quais 17.408 foram confirmados nas últimas 24 horas. Assim, o país ultrapassa o número de casos registados na Rússia e torna-se o segundo país com maior número de casos no país, depois dos Estados Unidos. Por outro lado, 106.794 pacientes foram considerados curados.

Recorde-se que o Presidente Bolsonaro quer que o estado retome todas as atividades económicas e já apelidou várias vezes o novo coronavírus de "gripezinha".