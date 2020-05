O boletim da situação epidemiológica em Portugal revelou, esta quarta-feira, que 1.263 pessoas já morreram de covid-19, desde o início do surto no país.

Nas últimas 24 horas, registaram-se mais 16 óbitos e 228 novos casos - um aumento de 0,77% face a terça-feira - elevando o total de diagnósticos positivos para 29.660.

O número de doentes recuperados subiu para 6.452, mais 21 do que no balanço anterior. Desde o início da pandemia já se registaram 6.452 doentes recuperados..

Atualmente estão internados 609 doentes, 93 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, menos quatro face ao balanço anterior.

A aguardar resultados laboratoriais estão 2.405 pessoas e as autoridades de saúde têm em vigilância 25.281 contactos. O boletim revela ainda que o total de casos suspeitos é agora de 301.225, dos quais 269.160 não se confirmaram.

Casos confirmados

272 meninos e 265 meninas com menos de 10 anos;

436 rapazes e 507 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

1.639 homens e 2.068 mulheres entre os 20 e 29 anos;

1.884 homens e 2.480 mulheres entre os 30 e 39 anos;

2.034 homens e 2.971 mulheres entre 40 e os 49 anos;

1.985 homens e 3.014 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

1.526 homens e 1.769 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.142 homens e 1.294 mulheres entre os 70 e os 79;

1.415 homens e 2.959 mulheres casos com mais de 80 anos.

12.333 casos do sexo masculino e 17.327 do sexo feminino

Óbitos:

1 homem entre os 20 e os 29 anos;

7 homens e 6 mulheres entre os 40 e os 49 anos

28 homens e 12 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

75 homens e 38 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

144 homens e 102 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

362 homens e 488 mulheres com mais de 80 anos.

617 óbitos do sexo masculino e 646 do sexo feminino

Veja o boletim na íntegra.