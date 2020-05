O mercado da reabilitação urbana registou uma quebra na atividade das empresas em 3,8% no mês de abril. Os números foram divulgados esta quarta-feira pela Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN) com base em dados recolhidos no inquérito mensal à reabilitação urbana.

No entanto, a associação revela que neste segmento de mercado “observam-se quebras nos principais indicadores que, apesar de não serem muito expressivas, atendendo às circunstâncias, não deixam de sinalizar uma inversão da tendência de crescimento que se vinha verificando”.

Ora, segundo a AICCOPN, esta quebra “reflete, em grande medida, os constrangimentos resultantes das atuais condições operacionais das empresas, ainda que a declaração dos estado de emergência, que vigorou durante todo o mês de abril, não tenha determinado a suspensão das obras”.

Quanto ao índice Carteira de Encomendas, o sentimento dos empresários quanto ao nível das obras em carteira reduziu-se, pelo segundo mês consecutivo, apurando-se uma variação de -1,6% em ternos homólogos.

Já a produção contratada, ou seja o tempo assegurado de laboração a um ritmo normal de produção, abril registou uma recuperação face à forte quebra (-20%) apurada em março, mantendo-se, contudo, os dois últimos meses abaixo da média dos doze meses anteriores.