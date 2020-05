A venda do tabaco de mentol na Europa está proibida a partir desta quarta-feira, dia 20 de maio, devido a este ser considerado, pelas autoridades de saúde internacionais, mais perigoso para a saúde pública do que o restante tipo de tabaco.

A 1 de janeiro de 2016, a comercialização de produtos de tabaco com aromas foi proibida, na sequência da transposição da Diretiva Europeia 2014/40/EU pela lei nº109/2015 relativa aos Produtos do Tabaco.

Os cigarros com aroma a chocolate, baunilha e frutas desapareceram das tabacarias mas os de mentol foram vendidos até esta quarta-feira. No caso do mentol, por ter uma base alargada de consumidores, esta proibição foi adiada para 20 de maio de 2020, dando mais tempo aos consumidores para procurar alternativas ou optar por outros produtos.

Continua a ser permitida a venda de tabaco aquecido com mentol e de cigarrilhas, charutos, tabaco para cachimbo e cachimbo de água que possam conter mentol.