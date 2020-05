As dragagens feitas no Estuário no Sado, para melhoramento de acessibilidade ao porto de Setúbal, deverão estar concluídas até ao final deste ano. A informação foi avançada por João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente e da Ação Climática, durante a Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território.

O trabalho de dragagens recomeça em novembro e “com mais um, dois meses de trabalho, as dragagens estão concluídas”, referiu João Pedro Matos Fernandes. O ministro responsável pela pasta do Ambiente falou na manhã desta terça-feira sobre a questão das dragagens no Sado e sobre os aterros em Valongo e Azambuja.

“Neste momento, os trabalhos de dragagem encontram-se interrompidos até novembro, como forma de cumprir uma das medidas de Declaração de Impacte Ambiental: Interditar a realização de operações de dragagem e deposição de dragados nas épocas do ano de maior atividade biológica e maiores efetivos populacionais, entre maio e outubro, período particularmente sensível para os roazes e suas presas, para o ciclo de vida dos peixes e invertebrados estuarinos, marinhos e migradores”, explicou.