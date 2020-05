Nas últimas 24 horas, 83 pessoas morreram infetadas com covid-19 na Alemanha, o que revela um aumento em relação aos dados partilhados esta terça-feira - mais 11 vítimas mortais. No total, já morreram 8.090 pessoas no país infetadas com o novo coronavírus.

Segundo o Instituto Robert Koch (RKI) Foram ainda registados mais 797 novos casos, mais 266 do que no dia anterior, elevando assim o número de pessoas infetadas desde o início da pandemia para 176.007.