Tocci. De repente, por causa de umas cervejas, desatavam à pancada da cintura para cima...

Maria Luigia Mezzanrosa tinha apenas 19 anos e o parto foi facílimo, tão pequenas eram as criaturas que brotaram do seu ventre no dia 4 de outubro de 1877, em Locana. Podiam ser italianos de nascença, mas eram igualmente siameses. Esta expressão meio atoleimada de siameses aplicada a irmãos que vêm ao mundo colados por certas partes do corpo nasceu das exibições macabras dos infelizes Eng e Chang Bunker, chineses de ascendência siamesa que andaram pela América a ser exibidos em feiras e espetáculos exóticos.

Maria foi uma mãe feliz, a despeito dos seus filhos bastante fora do comum, mas o pai, Giovanni Tocci, ficou tão estarrecido ao vê-los que caiu num estado de nervos incontrolável e, pouco mais de um mês depois, estava internado num hospício. Recuperou a tempo de provocar mais sete partos à esposa, todos eles bem-sucedidos.

Há siameses das mais diversas espécies. Quem manda são os órgãos. Eng e Chang, por exemplo, estavam juntos pelo peito, mas o fígado era a única víscera que tinham em comum, estando todas as outras bem definidas e separadas. Giacomo e Giovanni eram bicéfalos. À cabeça da direita resolveu Maria chamar Giovanni Battista, talvez de forma a transmitir-lhe alguma aura de santidade. A partir da sexta costela começavam a misturar-se num só. Cada um tinha coração próprio e uma perna, mas a genitália era comum. Para compensar, tinham dois pares de braços perfeitamente funcionais.

Giovanni Tocci pode ter tido aquele achaque mais próprio de menina nubente quando viu nascer os seus filhos gémeos, mas recuperou de tal forma inteiramente do choque que, um ano mais tarde, já andava a exibi-los em Turim e a cobrar umas massas valentes para expor à saciedade as suas insuficiências. Examinados por médicos de renome, o dr. Fubini e o dr. Mosso, foi-lhes diagnosticada uma curta vida. Mesmo bastante curta. E, no entanto, dois anos mais tarde já apareciam em Paris como um fenómeno único da humanidade. Dois especialistas vieram propositadamente de Lyon contradizer por completo os seus colegas turineses: Giacomo e Giovanni iriam viver muito tempo. Giovanni pai esfregava as mãos de contente. Maria Luigia estava geralmente muito ocupada a parir mais crianças.

