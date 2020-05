Três mulheres foram detidas, esta terça-feira, pela GNR de Aveiras de Cima, município da Azambuja, devido a um furto num supermercado.

Segundo o Correio da Manhãs, as mulheres assaltaram a superfície comercial pouco depois das 18h00, acompanhadas por duas crianças, uma de quatro anos, e uma de dois anos.

Após furtarem vários artigos de higiene no valor de cerca de 100 euros, as assaltantes foram detidas, juntamente com as crianças, a cerca de um quilómetro do supermercado.

Escreve o mesmo jornal que o Ministério Público determinou que o processo baixasse a inquérito e as mulheres acabaram por sair em liberdade com a custódia dos menores.