Depois de ter cumprido nova quarentena obrigatória em Itália, esta terça-feira ficou marcada pelo regresso de Cristiano Ronaldo aos treinos no relvado da Juventus. Antes, o internacional português realizou o teste de despistagem para a covid-19.

Sob as ordens do treinador Maurizio Sarri treinaram ainda Dybala e Buffon.

A Serie A, suspensa desde março devido à pandemia de covid-19, poderá ser retomada em 14 de junho caso a curva epidemiológica no país continue a descer, disse ainda hoje o ministro transalpino do Desporto.

Recorde-se que a Liga chegou a receber luz verde para regressar no próximo dia 13 mas, entretanto, o governo do país proibiu a realização de eventos desportivos até pelo menos ao dia seguinte.

Com 26 jornadas cumpridas, a equipa de Turim lidera a prova, com mais um ponto do que o segundo classificado, a Lazio.