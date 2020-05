Bernardo Simões apresentou ao presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting a demissão do Conselho Fiscal e Disciplinar, órgão no qual era um dos cinco vogais, confirmou hoje à Lusa fonte do clube de Alvalade.

Esta é a terceira demissão da semana, depois de o clube ter anunciado, na segunda-feira, as saídas da direção de Filipe Osório de Castro e Rahim Ahamad, vice-presidente e vogal, respetivamente, por motivos pessoais e profissionais devido à pandemia de covid-19.

Antes, em dezembro de 2019, Francisco Rodrigues dos Santos também tinha deixado o cargo de vogal, para se candidatar à liderança do CDS-PP, sendo substituído por André Bernardo.