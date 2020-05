Os hábitos de consumo dos portugueses mantiveram-se praticamente inalterados na segunda semana do estado de calamidade, face à semana anterior, com o número médio de compras físicas a ficar apenas um ponto base abaixo da semana anterior, depois de ter registado o maior aumento desde o ínício da pandemia e de estar quatro semanas consecutivas em tendência de crescimento, indica o relatório da SIBS.

A empresa que gere a rede multibanco em Portugal adianta que na semana de 11 a 17 de maio, a segunda semana de desconfinamento após o fim do estado de emergência em Portugal, evidenciam a utilização crescente do MBWay nas compras na rede multibanco, tendo atingido o valor mais elevado desde que esta análise semanal começou a ser efetuada: 45 pontos base acima do número médio de compras registado antes do primeiro caso de covid-19 em Portugal.

Relativamente à semana anterior, verificou-se um incremento de 13 pontos base o que corresponde a um crescimento de 9,8% na utilização deste serviço nas compras físicas.

Já as compras online desceram também dois pontos base face à semana anterior, de 94 para 92 pontos base (partindo de uma base de index 100, na qual 100 é equivalente à média diária do número de compras antes de ser registado o primeiro caso de infeção).

Analisando o valor gasto por cada compra na rede multibanco, a média caiu ligeiramente (-1%) de 39 euros para 38,6 euros. Já nas compras online, o valor médio desceu 2% para os 39,1 euros, face aos 39,9 euros da semana anterior. Em ambos os casos, os valores médios por compra continuam acima da média do período antes da pandemia: no canal físico, o valor é 11,2% superior e no online é 4,3% maior.

Mais uma vez, volta a destacar-se a utilização crescente do MBWay tanto para as compras em loja como no online, sendo que na semana de 11 a 17 de maio, as compras através deste serviço na rede multibanco voltaram a atingir novos recordes: o número médio de transações realizadas em lojas físicas chegou aos 45 pontos base acima da média antes do registo do primeiro caso de covid-19 em Portugal – e mais 13 pontos do que na semana anterior. Nas compras online, a utilização do MBWayficou em linha com a semana anterior, 16 pontos base acima do período antes da pandemia.

A SIBS tem vindo a analisar os hábitos de consumo dos portugueses, a economia e a sociedade em geral, através de um conjunto de indicadores de evolução do consumo, que têm sido divulgados num relatório publicado semanalmente.