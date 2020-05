O primeiro-ministro, António Costa, deixou, esta terça-feira, uma mensagem à comunidade portuguesa em França.

No Twitter, o chefe do Executivo anunciou que Emmanuel Macron, Presidente francês, lhe garantiu que nenhuma medida de quarentena será aplicada aos emigrantes portugueses que se apresentem na fronteira terrestre com Espanha no regresso àquele país.

“Num gesto de amizade e de profundo reconhecimento pela Diáspora portuguesa em França, Emmanuel Macron garantiu-me hoje que nenhuma medida de quarentena será aplicada aos nossos concidadãos que se apresentem na fronteira terrestre com Espanha de regresso a casa”, escreveu Costa numa primeira publicação.

"À França: o nosso sentido agradecimento", acrescentou, deixando por fim uma mensagem. "À comunidade portuguesa em França: comme d’habitude, cá vos esperamos no verão", lê-se.

A mensagem do primeiro-ministro para os emigrantes surge depois de, numa entrevista a TVI esta segunda-feira à noite, a ministra do Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, ter revelado que os emigrantes vão poder também regressar a Portugal sem ficar de quarentena.

“A não ser que se venha de países em maior dificuldade, não existe nenhuma quarentena obrigatória. Há um acompanhamento das autoridades de saúde e essas decisões temos de respeitar, pois são quem tem condições de avaliar o risco concreto em cada caso", disse a governante.

Anteriormente, Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, já tinha dito que o Governo estava a trabalhar para que, como habitual, os emigrantes viessem a Portugal no verão.