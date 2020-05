Luis Díaz - Agente infiltrado

Luis Díaz surpreendeu, sobretudo, pela facilidade com que assimilou os princípios básicos da equipa. O jovem colombiano tem atingido um rendimento elevado e com uma regularidade assinalável.

Luis Díaz chegou ao Dragão debaixo de uma enorme expetativa. Considerado um talento em ascensão, trabalhado também por Carlos Queiroz depois de ter assumido o comando da seleção colombiana, a dúvida sobre a sua maior ou menor capacidade de adaptação prendia-se com o facto de nunca ter saído de... casa. Natural de Barrancas, cresceu nas escola do Barranquilla FC antes de se assumir como figura emergente do Junior Barranquilla, uma das mais conceituadas equipas do futebol colombiano. O potencial estava lá, o talento começava a revelar-se a olhos vistos mas seria Luis DÍaz capaz de suportar com êxito uma mudança tão radical? A resposta, hoje, é inequivocamente... sim!

O forte investimento feito pelo FC Porto (mais de 7 M€ por 80 por cento do passe) aconselhava a que não houvesse erros de casting. E não houve. Luis Díaz é, na realidade, um jogador de qualidade comprovada, um destro que atua preferencialmente a partir do flanco esquerdo mas que invade com astúcia e objetividade o espaço nas linhas do "inimigo". Um verdadeiro agente infiltrado, com capacidade criativa e golo (esta temporada já são 12 mais 5 assistências), atributos que lhe têm garantido quase sempre lugar entre as figuras de primeira linha da equipa de Sérgio Conceição: contabiliza já 39 jogos!

Confiante na condução do jogo, irreverente no trato da bola, Luis Díaz surpreendeu, sobretudo, pela facilidade com que assimilou os princípios básicos da equipa. O jovem colombiano tem atingido um rendimento elevado e com uma regularidade assinalável. Daí que o mercado já esteja atento aos seus desempenhos. De Itália chegam notícias do interesse do Inter Milão, uma vez que Antonio Conte parece ser apreciador das caracterísitcas do extremo portista. Se é caso para haver já negócio ou não, cabe aos dirigentes azuis-e-brancos decidir. Mas sabe-se que no Dragão há contas para acertar e Luís Díaz rapidamente se transformou num ativo de grande valor. Desportivo e financeiro.

B. I.

Luis Fernando Díaz Marulando

Idade: 23 anos

Valor de Mercado: 9 M€*

Jogos: 39

Minutos: 2343

Golos: 12

Assistências: 5

*Fonte: Transfermarkt