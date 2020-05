Desacatos

Adeptos da claque do Benfica No Name Boys e do Sporting envolveram-se durante a noite de domingo em confrontos que fizeram dois feridos graves no Lumiar, em Lisboa, que foram transportados para o Hospital de Santa Maria para receberem tratamento médico. Os adeptos que sofreram ferimentos pertencem à claque leonina.

PSP no local

Em comunicado, a PSP avançou que foi chamada a intervir pelas 22h19 por alegadas agressões entre grupos. Além disso, explicou que três homens foram agredidos por um grupo de 15 indivíduos, de quem se desconhece a identidade. A PSP continua a “desenvolver diligências” para apurar a identidade dos agressores.

imagens divulgadas

O vídeo que mostra as agressões entre os adeptos do Benfica e do Sporting foi partilhado nas redes sociais. Nas imagens é possível ver os confrontos em plena via pública, com recurso a murros e pontapés. A PSP alertou que já conseguiu recolher vários vídeos dos momentos da rixa.