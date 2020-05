Acompanhando o rigoroso cumprimento das deliberações do Governo Português e as orientações da Direção Geral de Saúde (DGS), o Grupo Ibersol iniciou um programa de reabertura gradual dos seus restaurantes, à medida que o enquadramento legal e a procura o permitem.

Até agora os restaurantes do Grupo, nomeadamente Burger King, KFC, Pans e Pizza Hut têm estado a funcionar com limitações na sua oferta e encontravam-se todos impossibilitados de proceder a vendas para consumo no local, estando a sua atividade centrada no serviço de take away e entrega ao domicílio, aplicando rigorosos procedimentos de segurança como o protocolo de Transação Segura no Delivery.

Seguindo as indicações do Governo o Grupo Ibersol prepara-se para iniciar a reabertura gradual do serviço para consumo no local dos seus restaurantes das marcas Burger King, KFC, Pans, Pizza Hut entre outras marcas, um pouco por todo o país.

Estas reaberturas estão a ser programadas aplicando um rigoroso plano de segurança que compreende vários eixos de ação e onde se destacam medidas focada no comportamento dos colaboradores, no serviço em sala e até dos próprios clientes.

Aos trabalhadores e colaboradores destes restaurantes vão ser feitos esforços na medida de reforçar as medidas de higiene das mãos e etiqueta respiratória; utilização obrigatória de máscaras por todos os colaboradores; reforço em algumas funções da utilização de viseiras individuais; reforço em alguns postos de trabalho com a aplicação de barreiras acrílicas; utilização de luvas em algumas funções dos restaurantes; controlo diário de temperatura e reforço da formação no âmbito das boas práticas sobre o COVID19.

É de esperar ainda a redução da lotação dos restaurantes, cumprindo o distanciamento físico e disposição de mesas recomendados pela DGS; disponibilização de espaços de serviço em esplanadas; colocação dos utensílios de serviço de mesa na presença do cliente; acesso a ementas digitais e pedido do cliente por QR Code e outros suportes digitais; garantia de boa ventilação e renovação frequente de ar nas áreas do restaurante, quer através da abertura de portas e janelas e ainda reforço da desinfeção e limpeza de todos os equipamentos.

Para os clientes vai ser disponibilizado solução para higienização de mãos à entrada dos restaurantes; estímulo ao pagamento através de meio que não impliquem contato físico entre o colaborador e o cliente, nomeadamente através de terminais de pagamento automático; identificação de circuitos de circulação nos restaurantes; sinalética que informe e estimule ao cumprimento e adoção de medidas de distanciamento social bem como a comunicação de boas práticas no âmbito do COVID19.

Ainda, em articulação de medidas com os Centros Comerciais e suas praças de restauração, todos os restaurantes do Grupo Ibersol localizados em Centros Comerciais estão a articular as suas medidas de reforço de segurança com os espaços onde se inserem, nomeadamente adequando o serviço às medidas de segurança necessárias para a utilização das praças de restauração.

Por se tratar de um processo de reabertura gradual dos restaurantes os volumes de vendas estão substancialmente abaixo dos padrões normais registados em períodos homólogos, pelo que Grupo procedeu à renovação do processo de layoff, como medida excecional e temporária de proteção dos postos de trabalho em algumas participadas por mais 30 dias. No entanto, reduziu o número de colaboradores subordinados a esta mesma medida.

Tendo em consideração o contexto extremamente exigente resultante da crise provocada pela Pandemia Covid-19, o Conselho de Administração deliberou propor à Assembleia Geral que os resultados do exercício sejam transferidos para Reservas Livres, não havendo lugar a distribuição de dividendos.

Como grande Grupo de Restauração Moderna e grande empregador, o grupo Ibersol está fortemente empenhado em trabalhar todos os dias para a plena recuperação da sua atividade, garantindo a máxima segurança aos seus colaboradores e Clientes, e assim contribuir para a recuperação da economia de Portugal.