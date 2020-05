As pessoas que voltaram a testar positivo para o coronavírus na Coreia do Sul, depois de terem recuperado do vírus e terem tido alta hospitalar, não são contagiosas, anunciou esta segunda-feira o Centro de Controlo de Doenças do país, o KCDC.

Segundo a CNN, o KCDC realizou análises num laboratório a 108 casos e fez investigações epidemiológicas a 285 casos para determinar se os pacientes que recuperaram da Covid-19 e tiveram alta hospitalar deviam ficar de quarentena durante um período de duas semanas.

As autoridades de saúde sul-coreanas fizeram testes a 790 contactos dos 285 casos de pessoas que voltaram a ser infetadas e que foram investigados. Não se verificaram casos de infeção associados aos pacientes que tinham recuperado da doença.

Na sequência deste anúncio, o KCDC decidiu retirar a recomendação de 14 dias de quarentena para quem recuperar da Covid-19.

A diretora do KCDC, Jung Eun-kyeong, disse que as autoridades de saúde ainda não conseguiam explicar porque motivo alguns pacientes estavam a testar positivo depois de terem recuperado da doença. Mas acrescentou que os especialistas acreditam que o teste deteta partículas mortas do vírus.