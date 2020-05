Morreram 99 pessoas nas últimas 24 horas em Itália, o registo mais baixo no espaço de mais de dois meses. No balanço anterior, divulgado este domingo, o número tinha sido de 145 óbitos.

No total, o país contabiliza 32.007 mortes associadas à covid-19 e 225.886 casos confirmados, mais 451 do que na última atualização de dados, o registo mais baixo desde dois de março.

Itália é o terceiro país do mundo, depois dos Estados Unidos da América e do Reino Unido, com mais vítimas mortais provocadas pela pandemia, e o sexto com mais casos, depois dos EUA, Rússia, Espanha, Reino Unido e Brasil.

Atualmente, ainda estão internados nos cuidados 749 doentes, mas 127.326 pessoas já recuperaram da doença.