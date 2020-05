O portal imobiliário Imovirtual divulgou esta segunda-feira um estudo que conclui que a procura por moradias para comprar cresceu 47% na semana entre 1 e 7 de maio, face ao período anterior ao estado de emergência. O número de imóveis guardados como favoritos também aumentou 21%.

As conclusões apresentadas têm em consideração indicadores como nº de pageviews por categoria (procura) em termos globais, contactos feitos aos anúncios publicados, imóveis guardados como favoritos, novos utilizadores, tempo médio de permanência no site por visita ou tipo de equipamentos utilizados.

O estudo do Imovirtual adianta ainda que o número de contactos aos anúncios publicados aumentou 7% e a plataforma contabilizou ainda, neste período, um crescimento de 13% no que concerne ao número de novos utilizadores. Por sua vez, o tempo médio de permanência no site por cada visita aumentou 29%.

Os dados agora partilhados referem-se ao comparativo da semana de 1 a 7 de maio com a semana de 6 a 12 de março (a anterior ao primeiro estado de emergência). Para além das conclusões já apresentadas, é de destacar igualmente o crescimento de 6% nos acessos à plataforma através de dispositivos mobile.

“Numa fase em que o país procura recuperar a normalidade possível após a quarentena imposta pela covid-19, quisemos averiguar se também na nossa plataforma os números já refletiam uma certa normalidade e tivemos uma agradável surpresa. Identificámos, naturalmente, algumas alterações nos padrões de comportamento, sobretudo em termos de procura, porém, e falando em termos globais, apercebemo-nos que os portugueses não só estão novamente muito atentos ao mercado imobiliário como ainda parecem mais interessados em fazer bons negócios. Isto só a julgar pelos registos claramente superiores que detetámos nos vários indicadores de análise na comparação de um período atual com um período ainda anterior ao primeiro estado de emergência”, afirma Bruno Coelho, marketing manager do Imovirtual.