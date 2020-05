A Câmara de Braga vai apoiar 45 criadores e artistas das áreas da música, artes performativas e artes plásticas e visuais no desenvolvimento de projetos que reflitam sobre as consequências da pandemia de covid-19.

Em comunicado, a Câmara refere que em causa está a "ACTUM - Convocatória Aberta de Projectos Artísticos 2020", cujas candidaturas decorrem até 12 de junho.

"Com o lançamento desta convocatória, o município de Braga pretende incentivar o desenvolvimento de projetos artísticos que reflitam sobre o momento atual, nomeadamente sobre as consequências que a pandemia desencadeada pela covid-19 apresentará na maneira como os cidadãos compreendem e experienciam os novos contextos sociais, económicos e culturais", lê-se no comunicado.

Citada no comunicado, a vereadora da Cultura, Lídia Dias, sublinha que a iniciativa é "um sinal" que o município de Braga "pretende oferecer aos agentes culturais" relativamente à "prioridade" que a cultura deve ocupar na ação municipal.

"Apesar da depressão que se instalou na sociedade devido a esta pandemia, particularmente refletida na cultura, pretendemos contribuir para que os vários artistas e criadores bracarenses revelem as suas propostas interpretativas para a presente realidade e para as circunstâncias futuras", acrescenta Lídia Dias.

A ACTUM será estruturada em duas medidas de apoio à criação, uma das quais, na área da música e das artes performativas, está dirigida para a conceção e divulgação de trabalhos nos domínios da música, da dança, do teatro, do novo circo, entre outros, promovendo os diversos cruzamentos disciplinares.

Os 20 espetáculos desenvolvidos, com uma duração compreendida entre os 15 e os 30 minutos, serão transmitidos nas redes sociais do município e das entidades envolvidas, entre julho e setembro de 2020.

A segunda medida, direcionada para a área das artes plásticas e visuais, pretende apoiar a produção de obras na área da pintura, escultura, desenho, instalação, vídeo e fotografia.

As 25 obras produzidas serão integradas numa exposição que decorrerá no último trimestre do ano na galeria municipal Casa dos Crivos e numa plataforma de arte 'online'.

Estas duas exposições contarão com o apoio curatorial da zet gallery e, durante a sua duração, as obras poderão ser vendidas, sem qualquer contrapartida monetária para o município de Braga ou para zet gallery.

As candidaturas implicarão a apresentação de um projeto que deverá incluir, entre outros documentos, uma memória descritiva da proposta e o portfólio/currículo dos seus criadores.