Um tiroteio deixou uma vítima mortal e treze pessoas feridas na noite de sábado, depois de um grupo de pessoas na cidade do Louisiana se terem juntado para um funeral improvisado de um homem cujo cadáver foi encontrado no início deste mês, disseram as autoridades norte-americanas. O suspeito encontra-se detido.

A vítima mortal era um polícia de 21 anos e o seu colega encontra-se gravemente ferido e a lutar pela vida este domingo, adiantaram as autoridades em conferência de imprensa realizada este domingo. A seguir ao tiroteio de quatros horas entre o suspeito e uma equipa SWAT, Ronnie Kato, 36 anos, foi detido.

As autoridades ainda não avançaram quais acusações Kato poderá enfrentar. “O melhor que podemos dizer é que um carro se deslocou para lá e foram disparados tiros. A partir daí foi um caos”, disse o tenente Troy Tervalon, à Associated Press.