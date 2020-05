Os norte-americanos vão ser expulsos do Iraque e da Síria, disse este domingo o Supremo líder do Irão, o aiatola Ali Khameneu, segundo o seu site oficial, citado pela Reuters.

“Os americanos não vão ficar no Iraque e na Síria e vão ser expulsos”, disse, sem fornecer mais detalhes, de acordo com a agência noticiosa britânica.

O Irão e os Estados Unidos estiveram quase a entra em pleno conflito direto depois de Washington ter matado, por drone, o militar do topo da hierarquia de Teerão Qassem Soleimani. Na altura, dias depois do assassinato de Soleimani, o Irão retaliou atingindo por míssil uma base norte-americana no Iraque.