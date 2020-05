Desde sexta-feira que a galeria Underdogs tem uma nova exposição. Chama-se Right Now e traz exatamente aquilo que promete: uma visão dos tempos que correm. A mostra foi inaugurada online no dia 15 de maio e conta com o olhar de trinta artistas sobre o confinamento e sobre os efeitos da pandemia. Aka Corleone, André da Loba, Vhils, Maria Imaginário, Pedrita Studio, Okuda San Miguel, MaisMenos±, Abdel Queta Tavares, Add Fuel & Halfstudio, AkaCorleone, Wasted Rita, André Saraiva, Bráulio Amado ou Francisco Vidal contam-se entre os artistas convidados pela Underdogs para este projeto, que ficará online até 13 de junho.

“Se sempre acreditámos que a arte cumpre um papel fundamental em aproximar as pessoas, agora estamos seguros de que é crucial para manter o nosso sentido de comunidade, de proporcionar apoio e conforto durante este novo capítulo da nossa experiência humana conjunta”, diz a galeria na nota de imprensa. “Alguns artistas estão habituados a estar confinados nos seus estúdios durante longos períodos. Outros estão habituados a viajar pelo mundo para trabalhar in situ em vários locais. Outros ainda encontram-se posicionados algures entre estes dois pólos. Contudo, para todos eles, esta nova experiência de reclusão trouxe novos desafios. Como é que têm reagido a estes? Como é que se têm ocupado? Como é que têm criado? Como é que se estão a aguentar tanto física quanto emocionalmente? Como é que vêem esta nova realidade?”.

Essas perguntas são agora respondidas na exposição coletiva online, que pode ser vista aqui.