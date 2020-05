Dois congressistas democratas da cúpula do partido lançaram um inquérito no sábado à alegadamente “politicamente motivada” demissão do inspetor-geral do Departamento de Estado, Steve Linick, por parte do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Acredita-se Linick estava a investigar a conduta do secretário de Estado, Mike Pompeo e esta é a terceira demissão abrupta de Trump de um responsável por monitorizar a conduta governamental desde abril. Algo que levou Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes, a considerar que estava haver uma aceleração de um “perigoso padrão de retaliação”, contra quem monitoriza as ações da administração.

Eliot Engel, preisdente do comité para as Relações Externas, disse que Linick foi despedido por lançar uma investigação contra Mike Pompeo e sugeriu que a altura em que foi demitido pode configurar “um ato ilegal de retaliação”.