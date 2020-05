PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega manifestaram-se no Parlamento contra a realização da Festa do Avante!, lembrando que o Governo decidiu impedir a realização de festivais de música.

O PSD defendeu, esta quinta-feira, no debate parlamentar, que «os portugueses exigem do Governo que não haja dois pesos e duas medidas». No debate sobre a proposta para impedir os festivais de música até ao final de Setembro, o deputado social-democrata Paulo Rios de Oliveira lembrou que a Festa do Avante!, que se realiza no início de setembro, junta milhares de pessoas. «É manifestamente impossível que uma festa como esta possa ter lugar». Rui Rio anunciou esta semana que cancelou as festas do Pontal e do Chão da Lagoa, em nome das regras «do bom senso, e de respeito pela lei e pela saúde de todos».

O CDS pediu esclarecimentos ao primeiro-ministro sobre o evento comunista. Numa pergunta enviada a António Costa, os centristas questionam se «tenciona autorizar a título excecional» a realização desta festa. «Se for assim dá ideia de que há um partido político que está autorizado a fazer tudo por ser próximo do Governo», disse ao diário i o líder parlamentar do CDS.

A Iniciativa Liberal também se manifestou contra a possibilidade de os comunistas realizarem este evento. «Permitimos milhares de pessoas num festival do PCP, mas não permitimos que uma pessoa tome banho de mar ou mais de cinco pessoas num areal», afirmou João Cotrim Figueiredo.

O PCP começou por manifestar a intenção de realizar a Festa do Avante!. Jerónimo de Sousa admitiu, porém, que ainda é cedo para tomar uma decisão. «Faltam quatro meses para a festa e quatro meses é muito tempo. Agiremos