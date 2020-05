Marcus Edwards - Jovem majestade

Com o regresso do futebol agendado para o início de junho, é de jogadores como Marcus Edwards que temos algumas saudades. Porque o jovem inglês tem, de facto, um futebol empolgante e cativador, capaz de levantar a bancada

Marcus Edwards é o exemplo perfeito de um bom trabalho de scouting. Uma jovem certeza que o diretor desportivo do Vitória de Guimarães (Carlos Freitas) resgatou ao Tottenham, a custo zero, e que é já uma garantia de retorno desportivo e financeiro. A sua afimração tem sido progressiva, mas o registo que consta, esta época, da sua folha de serviços é mais do que suficiente para atestar a qualidade do seu futebol.

Internacional em todos os escalões jovens pela Inglaterra, campeão da Europa de sub-19 numa final diante de Portugal, em 2017, Marcus Edwards impõe-se pelo seu futebol criativo e eloquente - trata-se de um extremo de drible imprevisível, que busca o espaço e não tem receio de olhar nos olhos o adversário. A maturidade que revela é já bastante apreciável, muito embora seja um daqueles jogadores que, pelos recursos que evidencia, aparenta ter ainda alguma margem de progressão e crescimento. O que só valoriza mais a perspicácia da deteção e a perspetiva de estarmos perante um "negócio" garantido!

Formado nas escolas do Tottenham, e com uma passagem pelo futebol holandês (Excelsior), Edwards tem mostrado em Guimarães todo o potencial que desde cedo evidenciou, revelando-se uma das armas mais mortíferas do plantel de Ivo Vieira. Esta época são já 6 golos e 7 assistências, números que sublinham as qualidades de um futebolista que tem segurança nas ações, espírito de missão e sentido de baliza. É, parece-me evidente, um jogador comprometido com a equipa, com bom conhecimento do jogo e uma gama de recursos que lhe permite procurar sempre o melhor destino para os lances. Com a dose de talento que, habitualmente, distingue os predestinados.

B. I.

Marcus Edwards

Idade: 21 anos

Valor de Mercado: 3,2 M€*

Jogos: 27

Minutos: 2003

Golos: 6

Assistências: 7

*Fonte: Transfermarkt