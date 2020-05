Nas últimas 24 horas, morreram mais 468 pessoas infetadas com o novo coronavírus no Reino Unido. No total, 34.466 morreram no país desde o início da pandemia. Comparativamente aos dados de sexta-feira, o número de óbitos registou um aumento - ontem foram confirmadas 384 vítimas mortais.

Foram ainda registados mais 3.450 novos casos este sábado. O número de casos teve uma descida comparativamente ao número partilhado esta sexta-feira - 3.560 novos infetados. Desde que a covid-19 chegou ao país 240.161 testaram positivo.