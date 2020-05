Os festivais de verão Super Bock Super Rock e Meo Sudoeste, adiados para 2021, devido à pandemia da Covid-19, já têm novas datas.

Em comunicado enviado às redações, a promotora Música no Coração adianta que o Super Bock Super Rock vai acontecer nos dias 15,16 e 17 de julho no Meco e o Meo Sudoeste, que se realiza na Zambujeira do Mar, de 3 a 7 de agosto, ambos do próximo ano.

Os bilhetes já adquiridos são válidos para as novas datas, informa a organização.