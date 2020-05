A ARCOlisboa - Feira Internacional de Arte Contemporânea vai, afinal, ter uma edição este ano. Só que não se vai realizar na Cordoaria Nacional, mas antes ‘online’. E vai decorrer a partir de 20 de maio, anunciou ontem a organização do certame. A edição ‘física’ deste ano tinha sido cancelada em abril devido ao surto, e já há novas datas para 2021 – vai realizar-se entre 13 a 16 de maio de 2021. Assim sendo, a versão digital da ARCOlisboa, que surge como uma espécie de bónus para galeristas e visitantes, vai decorrer entre a quarta-feira da próxima semana e o dia 14 de junho e vai estar disponível no site arcolisboa.com. A plataforma artsy.net também se associou à ideia. E será através desta plataforma que os compradores e curiosos poderão explorar o portefólio de obras que cada galeria preparou para esta mostra digital. E os colecionadores não estarão sozinhos na hora de escolher as obras, uma vez que foi selecionado um grupo de curadores e colecionadores que darão a sua opinião sobre as obras disponíveis, sendo que os objetos escolhidos podem ser consultados através do destaque “Curators and Collectors Pick”.

Segundo informou ontem a Feira Internacional de Madrid (IFEMA), que organiza o certame com a Câmara Municipal de Lisboa (CML), serão apresentadas obras das galerias selecionadas tanto pela organização como pelos pelos comissários das secções Opening e África em Foco, os temas deste ano. As obras estarão disponíveis para venda. Entre os participantes portugueses, contam-se as galerias veteranas Vera Cortês, Cristina Guerra Contemporary Art ou Filomena Soares.

Este ano, a instituição independente KunsthalleLissabon estreia-se na organização da secção Opening, tendo selecionado uma série de galerias que participam pela primeira vez na feira. Já a seleção das galerias para o programa África em Foco vai contar com o olhar da curadora Paula Nascimento, à semelhança do que tinha acontecido no ano passado.

Já através do Fórum da ARCOlisboa vão ser transmitidas, em direto, uma série de conversas que vão contar com artistas como Nadia Belerique e Diana Policarpo. João Mourão e Luís Silva /Kunsthalle Lissabon, Paula Nascimento e Filipa Oliveira são alguns dos comissários destacados para moderar as conversas, sendo que a organização indica que, por semana, deverão acontecer cerca de três destes momentos. Os colecionadores de arte portugueses Armando Cabral e António Cachola, entre outros, vão também dar a sua opinião sobre o colecionismo numa conversa com o curador brasileiro Tiago de Abreu Pinto. Os curadores João Ribas e Miguel Mesquita vão ainda refletir, também numa conversa em direto, sobre o estado da arte contemporânea no país.