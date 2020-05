O SAPO está de parabéns. A marca da Altice Portugal faz este ano 25 anos. Trata-se, segundo a empresa, da primeira startup a surgir na área da internet com ADN 100% português. Nasceu na Universidade de Aveiro, mas acabou por ser integrada, anos mais tarde, num projeto de telecomunicações, adaptando-se às solicitações do mercado e impondo-se como um conceito agregador de conteúdos e de órgãos de comunicação social com profundo conhecimento da indústria de publicidade digital.

“A marca SAPO surge do acrónimo Serviço de Apontadores Portugueses Online, ainda em 1995. Hoje, o SAPO Dá-te Mundo! Foi esta a campanha lançada em outubro de 2019, que traduz a pluralidade de interesses e temáticas que o portal integra, dos quais fazem parte o desporto, entretenimento, tecnologia, automóveis, entre muitos outros, disponíveis 24 horas por dia para os milhões de utilizadores que visitam o portal”, revela a empresa.

E, sob este mote, “SAPO Dá-te Mundo”, o SAPO reafirma o seu posicionamento enquanto um dos maiores agregadores de conteúdos da internet. E todos os critérios são seguidos à risca. “O SAPO mantém-se fiel aos seus valores de credibilidade – todas as notícias destacadas são selecionadas por uma equipa editorial que zela pela fidedignidade do conteúdo –, proximidade – de utilizadores e clientes, com informação local e resposta sempre próxima por serviços ou redes sociais – e inovação – uma constante, seja por formatos de conteúdos ou soluções tecnológicas. Presente em multiplataforma, desktop, mobile, iOS, Android, MEO (IPTV) e smart TV, o SAPO e os seus conteúdos e serviços chegam mensalmente a mais de 4,5 milhões de internautas portugueses”.

Apostando na inovação, na credibilidade e na proximidade, o SAPO continua diariamente a reinventar-se, consolidando a sua liderança, para que não falte nada aos seus utilizadores. “Mantendo o foco contínuo na qualidade de produtos, serviços e plataformas comerciais, o SAPO continua a definir tendências no mercado digital e a acompanhar aquilo que é a constante evolução da internet em Portugal, e está definitivamente no futuro do digital”, revela a empresa liderada por Alexandre Fonseca.

Conteúdos Ao entrar no SAPO, o utilizador acede a partir da homepage a uma seleção de conteúdos que inclui canais com várias marcas – SAPO 24, SAPO Desporto, SAPO Tek, SAPO Lifestyle, SAPO Mag, Miranda by SAPO (com conteúdos assegurados por parceiros como Madremedia, Sportinforma e SportinvesteMultimédia, Casa dos Bits e Plot, entre outros) –, mas também outros órgãos de comunicação social online, como o SOL e jornal i, Jornal Económico, ECO, todas as publicações online do Grupo Trust in News, como Visão, Caras, etc., assim como todas as publicações online do Grupo Multipublicações, como Executive Digest, Marketeer, etc., Porto Canal online, Canal Q online, Polígrafo, MAGG e National Geographic online, entre outras.

“Esta diversidade de conteúdos assegura que o SAPO tenha sempre uma resposta para tudo o que os utilizadores procuram online, visto que tem por objetivo, diariamente, trazer mais mundo a todos os que visitam o seu”, salienta a operadora, acrescentando que, “para todas estas parcerias, o SAPO contribui como representante no mercado da exploração publicitária digital dos sites e, muitas vezes, como parceiro tecnológico”.

“O SAPO é, há mais de 20 anos, o player digital com maior notoriedade em Portugal. É a empresa que tem liderado a transformação do investimento comercial em digital no nosso país, o que, para quem trabalha na área, é absolutamente decisivo. É importante que os maiores abram o caminho, porque todos irão beneficiar”, refere Ricardo Martins, da MAGG, acrescentando que esta parceria representa “o casamento perfeito entre duas marcas que se querem uma à outra”.

Outros serviços Aos conteúdos editoriais juntam-se ainda outros serviços: o email, com 600 mil contas, e o SAPO Blogs, com mais de 610 mil. “Estes serviços, por terem por base a língua portuguesa, marcaram gerações em Portugal: o email, pela associação à oferta de internet SAPO ADSL há cerca de 15 anos; e os blogues, pela oportunidade de uma geração se exprimir online, em Português, e dar os primeiros passos como produtor independente de conteúdo em formato digital”, refere a operadora.

Também no email, o SAPO tem um serviço único para crianças até aos 13 anos, com controlo parental, que garante um serviço seguro e em português para dar os primeiros passos na internet. Outro serviço é o SAPO Transfer, que permite enviar ficheiros de maior dimensão até 3G e com disponibilidade durante sete dias.

Mas as novidades não ficam por aqui. “O mundo SAPO não fica completo sem a oferta de classificados, com o Auto SAPO (online desde 2005), o SAPO Emprego (desde 2000), a Casa SAPO e o SAPO Voucher – este último, uma oferta de e-commerce reconhecida, há três anos consecutivos, com o selo Marca Escolha do Consumidor”, salienta a empresa.

Apostas Para este ano, a estratégia do SAPO passa por vários eixos de atuação: apoio à língua portuguesa e a todos os órgãos de comunicação social – através do lançamento do SAPO Prime, um serviço inovador que permite aos utilizadores adquirirem artigos premium avulso, ou seja, artigo a artigo, das mais variadas fontes de informação, com métodos de pagamento simples, como a fatura MEO ou MB WAY, e sem qualquer tipo de fidelização – e reforço dos eixos de informação noticiosa, desporto, lifestyle e entretenimento (cinema, televisão e música), com destaque para tecnologia, dada a origem de base tecnológica do SAPO, com novos projetos.

Além disso, ainda em 2020 irá ser reforçada a sua ligação aos temas de sustentabilidade económica, social e ambiental. “Nos tempos que correm, e com o atual contexto de pandemia, urge redefinir o novo normal, que é como quem diz o futuro, que chegou agora de forma tão acelerada, potenciando o digital e precipitando uma crise económica, mas também exigindo que se repense já como iremos relacionar-nos com o nosso planeta. Esta é uma linha editorial já existente, mas com maior destaque pela relevância que encerra”, diz a operadora. Ao mesmo tempo, e tendo em conta o contexto atual, todos os serviços de e-commerce, apoio ao negócio digital de PME e outros “vão merecer um olhar especial do SAPO nos próximos tempos”.

A operadora chama ainda a atenção para o facto de ser uma referência para muitos negócios digitais, que confiam no portal para a exploração publicitária digital. “Todos estes parceiros comerciais reconhecem no SAPO a expertise para otimizar a exploração do seu inventário digital, o que é possível dado o slack tecnológico de que este se muniu, com recurso a diversos fornecedores de referência e ao seu know-how acumulado de 25 anos de presença no mercado de publicidade digital”, refere, lembrando que “tal como a credibilidade e a proximidade são fatores fundamentais para a estratégia de conteúdos, em linha com os pilares de atuação da Altice Portugal, a transparência e a qualidade são pedras basilares da estratégia comercial”.

O SAPO oferece também soluções de content marketing, uma vez que consegue juntar fornecedores de conteúdo a uma ampla distribuição, com um formato único no mercado que garante impressões mínimas. “É nesta área também que o SAPO preconiza o evento B2B mais aguardado do ano em matéria de publicidade digital: os Prémios SAPO, que este ano celebram a sua 19.a edição, nasceram para premiar e incentivar a criatividade e a produção de formatos publicitários adequados ao meio digital. Ainda hoje cumpre esse desígnio, procurando premiar a qualidade e incentivar o crescimento de um mercado de publicidade digital que, em Portugal, representa cerca de 23% do total de investimento publicitário, mas em países como o Reino Unido atinge já os 50%”, acrescenta.