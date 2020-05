A Ordem dos Enfermeiros (OE) afirmou esta sexta-feira que nem todos os profissionais de saúde que estiveram em contacto com doentes infetados com covid-19 foram submetidos a testes de despiste à doença, indo assim contra as declarações do secretário de Estado da Saúde, António Sales, feitas esta sexta-feira. "A Ordem dos Enfermeiros reafirma que tal não aconteceu", refere em comunicado a Ordem.

Esta sexta-feira, o secretário da Saúde foi questionado sobre um estudo publicado pela Fundação Champalimaud, que afirma que a exposição ao novo coronavírus foi dez vezes superior à taxa de infeção identificada pelos testes aos profissionais de saúde. António Sales afirmou que "sempre que uma pessoa testou positivo à covid-19 dentro de uma instituição, todos os contactos próximos foram testados e monotorizados pelas equipas de saúde", que "todos os profissionais de saúde tiveram acesso a material de proteção" e que "sempre estiveram protegidos e seguros no que toca à testagem" quando estiveram em contacto com um doente de covid-19, mesmo os que não apresentavam sintomas.

A OE, liderada por Ana Rita Cavaco, apelida estas afirmações de "um lapso" por parte de António Sales, já que na orientação dada pela Direção-Geral da Saúde só se prevê "a realização de teste aos profissionais considerados que desenvolvam sintomas", algo que vai contra o que a Ordem defende, visto os enfermeiros acreditarem que para segurança de todos os profissionais de saúde que estão em contacto com pessoas infetadas com covid-19 devem realizar testes diagnóstico.

Ainda na nota, a Ordem afirma que num inquérito feito a mais de 20 mil enfermeiros, " havia 1.810 em vigilância passiva, a exercer funções sem a realização de teste, podendo estar infetados sem saber".