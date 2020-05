O ministro da Saúde brasileiro, Nelson Teich, nomeado para o cargo a 17 de abril, apresentou esta sexta-feira o pedido de demissão ao Presidente Jair Bolsonaro, apenas duas semanas depois de assumir o cargo, avança a Globo.

Esta é a segunda vez que um ministro da Saúde se quer demitir desde o início da pandemia mundial, no Brasil. O ex-ministro, Luiz Henrique Mendetta, defendia o isolamento social como forma de combater a propagação da covid-19, algo que vai contra as ideias do Presidente brasileiro e Bolsonaro acabou por o exonerar.

Desta vez, foi a atitude de Bolsonaro que despoletou a demissão do ministro da Saúde, de acordo com o jornal Globo. O Presidente recomendar o fármaco Cloroquina recentemente, uma clara desautorização do Ministério.

Recorde-se que Bolsonaro já apelidou o novo coronavírus, responsável pela morte de mais de 300 mil pessoas em todo o mundo de uma "gripezinha" e tem mostrado publicamente que não cumpre com as normas das autoridades de saúde internacionais sobre o distanciamento social, estando presente em vários eventos onde existem ajuntamentos de milhares de pessoas.