A direção do Sporting afirmou, esta quinta-feira, que solicitou o prolongamento do layoff, decretado no passado dia 16 de abril, aos funcionários do clube, por mais 30 dias.

95% dos funcionários foram afetados pela decisão do clube verde e branco numa resposta à crise provocada pelo novo coronavírus, de acordo com uma fonte do clube à Lusa.

Em 16 de abril, a SAD do Sporting comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) o recurso ao layoff de 95% dos trabalhadores" com o objetivo de reduzir os custos com o pessoal em 40% durante a pandemia.