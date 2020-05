O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que as temperaturas máximas vão subir entre 7 e 8 graus até ao dia em que está previsto o início da segunda fase do plano de desconfinamento, com a reabertura de lojas de rua, restaurantes, cafés e esplanadas.

A subida começa a partir desta sexta-feira, mas segunda e terça serão os dias mais quentes, com os termómetros a chegaram aos 30 graus nalgumas regiões.

Sublinhe-se que o plano de desconfinamento do Governo está prestes a entrar na sua segunda fase, lojas de rua, cafés, restaurantes, pastelarias e respetivas esplanadas, museus, monumentos e palácios, galerias de arte e similares reabrem portas na próxima semana. As creches, equipamentos sociais de apoio à deficiência e os alunos dos 11.º e 12.º anos (ou do 2.º e 3.º ano de outras ofertas formativas) voltam às escolas.

Por outro lado, com a reabertura destes espaços as recomendações preventivas do contágio da covid-19 ganham ainda mais importância, por isso se quiser aproveitar o calor certifique-se que o faz em segurança, cumprindo as boas práticas de uma correta higienização, etiqueta respiratória e o devido distanciamento social.