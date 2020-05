Pegar no comando da televisão e fazer zapping – entenda-se percorrer vários canais num curto espaço de tempo – entrou no quotidiano como sinal de poder absoluto sobre o que nos rodeia. Por instantes, parece que podemos escolher livremente o que consumir. Mas confesso que, por culpa da mediocridade da oferta, tenho alguma dificuldade em decidir a que assistir. Nem sei se posso falar em escolha, já que apenas existe liberdade de escolha quando há alternativa. Seja como for, continua a fascinar-me o que posso fazer com esta máquina e o certo é que dei por mim a ver a telescola na RTP Memória.

Além de assistir a uma aula de História na íntegra, aguardei a aula de Espanhol. Sem filhos em idade escolar, foi de livre vontade que segui este programa juntamente com a minha companheira – que, entretanto, já se tinha colado ao ecrã –, enquanto recordávamos os tempos de escola.

Poucos meios, linguagem simples, ritmo de sala de aula. Afinal, ao contrário do que se diz, com pouco dinheiro, poucos recursos e em pouco tempo, é possível apresentar bons programas. Bons pelo que transmitem; mãos cheias de tudo num mundo que nos oferece várias mãos cheias de nada. Se é verdade que os professores intervenientes têm falhas enquanto apresentadores, nota-se, por outro lado, a certeza e o domínio daquilo de que falam. Afinal, essa é a função de um professor: ensinar o que sabe. Formar uma sociedade que detenha ferramentas para desbravar o mundo.

Qualquer energúmeno pode prender outro semelhante ao ecrã... Com gritos, cambalhotas, gargalhadas, indiscrições, tudo aparenta ser mais divertido.

Várias teorias afirmam que a televisão dá ao público aquilo que ele quer. Uma espécie de lei da oferta e da procura. Lamento profundamente que continuem a chamar-nos imbecis julgando ser disto que o povo gosta. Queremos mais, desejamos mais, somos capazes de melhor. Se a audiência é medida em algarismos, não podemos esquecer que por trás de cada algarismo há uma pessoa.

A televisão deve, enquanto entretém, formar e informar, e a utilidade deste meio de comunicação não deve ficar refém do consumismo desenfreado, em função do qual o dinheiro apenas serve para gerar dinheiro. Não há mal nenhum em repensar a televisão. Aliás, a História tem revelado que existem profissionais de caráter, capazes de produzir conteúdos de qualidade. Profissionais que fizeram e fazem História.

Quero crer que um programa que, à semelhança da telescola, surgiu pela necessidade de dar resposta a um problema, possa inspirar novos momentos televisivos. Na esperança de que assim seja, atrevo-me a citar um grande nome da televisão, Júlio Isidro: “O melhor ainda está para vir”.

Professor e investigador