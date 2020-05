Jackson Martinez - O resistente!

Jackson Martinez nunca se entregou à sorte, superou azares e lesões que teriam acabado com a carreira de muitos profissionais, e mesmo em condições visivelmente limitativas, continua a defender as cores do Portimonense com enorme vontade

Internacional colombiano, nascido em Quibdó, continua a jogar aos 33 anos porque é um verdadeiro resistente! Jackson Martinez nunca se entregou à sorte, superou azares e lesões que teriam acabado com a carreira de muitos profissionais, e mesmo em condições visivelmente limitativas, continua a defender as cores do Portimonense com enorme vontade. Mas já não com a mesma alegria, porque as dores do corpo já chegam à alma.

Os tempos de paragem e a gravidade dos problemas (sobretudo as lesões no tornozelo) que constam do histórico clínico de Jackson Martinez explicam as evidentes dificuldades com que tem de conviver diariamente. "Não posso enganar-me… Sei que não estou a 100% como gostaria". A frase na primeira pessoa confirma isso mesmo. Jackson Martinez nunca mais voltou a ser o temível goleador que brilhou três épocas com a camiosla do FC Porto: 92 golos em 136 jogos! Um ponta-de-lança de nível mundial, com um instinto mortífero na área, esguio, capaz de desencantar um movimento que deixava os defesas... sem defesa possível. Jackson Martinez era tudo isso e só não foi mais porque, já no Atlético de Madrid e no Guangzhou Evergrande, a soma dos problemas subtraíram-lhe qualidades e atributos.

Jackson Martinez, ainda assim, não quis acreditar no destino. A maior das dores, confessou, seria não voltar a jogar. Aceitou, então o desafio de voltar a Portugal no início da época passada, para surpresa de muitos e o olhar desconfiado de outros tantos. Não é o mesmo avançado-centro por quem a Colômbia suspirou muitas vezes, mas fica como exemplo de superação, perseverança e crença. Goste-se mais ou menos. Hoje, Jackson Martinez olha mais para o final da carreira do que para o final do campeonato. Um campeonato onde marcou, apenas, 3 golos (mais 9 na temporada passada), afinal de contas, a verdadeira razão que o levou a ficar conhecido como... "Cha-Cha-Cha"!

B. I.

Jackson Arley Martínez Valencia

Idade: 33 anos

Valor de Mercado: 1,6 M€*

Jogos: 20

Minutos: 1505

Golos: 3

Assistências: 0

*Fonte: Transfermarkt