Governissimo!

A pandemia fornece um programa político a todos os Governos, prolonga a vida a uns, anuncia o fim de outros e promete novos Governos que se dizem robustos.

Agora que todos têm uma explicação para a origem da pandemia e um remédio para a combater, gostaria de partilhar com o leitor uma hipótese de trabalho. O novo coronavírus terá sido criada por uma civilização superior e alienígena para testar a capacidade de sobrevivência da humanidade. Do ponto de vista político, o vírus permite reactivar os mecanismos de defesa democráticos e proceder à sumária defenestração de governantes que se recusam a reconhecer os efeitos da pandemia. Trump e Bolsonaro iniciaram o ano de 2020 de boa saúde política. As eleições presidenciais de Novembro nos EUA eram uma história já escrita, com um soluço em torno das primárias do Partido Democrata: a escolha do derrotado às mãos de Trump. Bolsonaro já tinha dito o indizível, mas poucos achavam que poderia ser corrido em pêlo pelos apoiantes do ano anterior, num impeachment mais humilhante do que os que derrubaram Collor de Mello ou Dilma Rousseff. Dois meses de covid-19 e o percurso ziguezagueante e surreal de Trump (o promotor do consumo de gel desinfectante por via oral) e de Bolsonaro (“brasileiro mergulha no esgoto e não pega nada!”) assustaram os respectivos eleitorados. O perigo é real porque Trump e Bolsonaro foram eleitos contra determinados programas políticos e determinados candidatos, num ambiente de mobilização dos movimentos do contra e de apatia da base de apoio dos concorrentes. Um susto junto da restante população fá-la-á comparecer em massa nas próximas eleições, com consequências importantes no resultado eleitoral.

Descontados os referidos fenómenos circenses, a pandemia favorece os Governos em funções. O medo encontra aconchego na autoridade constituída, mais ainda nalgum autoritarismo, no proibicionismo acrítico reclamado pela populaça como medida supostamente eficaz no combate ao vírus. Descontadas as situações de descontentamento social pré-existentes (máxime em França), a pandemia deu muito boa saúde aos Governos, seja aos proibicionistas precoces (Portugal) ou tardios (Espanha), seja aos libertários e eugenistas (Suécia, Áustria). Na Bélgica, o Governo que não se conseguia constituir desde as eleições de Maio de 2019 acabou por ser empossado, pelo prazo de seis meses – a duração estimada para a pandemia – e até às novas eleições, que se esperam antecipadas para Outubro. A pandemia deu a todos os Governos, sobretudo aos que o não tinham, um programa político. As oposições podem discutir o modo, o tempo e o quanto, mas não podem contestar a essência e a bondade do programa político governamental: combater a pandemia.

Há gente predisposta a quebrar a bem-aventurança da classe política governante. Por Itália, as sondagens dão nota, há muito, do esvaziar do voto de protesto corporizado em torno do Movimento 5 Stelle (M5S). A corrida aos despojos começa dentro da coligação governamental que integra o M5S, o Partito Democratico e a Italia Viva, cisão do PD encabeçada pelo ex-PM Renzi. Do lado destro do espectro político há quem queira defenestrar o actual PM, o independente Conte, e substituí-lo por Mario Draghi, num Governo “de guerra” capaz de relançar a economia. O Governissimo manteria a actual base de apoio parlamentar, mas gozaria do apoio da oposição de direita, reabilitando Salvini e Berlusconi e sentando à mesa dos grandes Meloni (que já se pronunciou contra o Governissimo).

Em Portugal, a fórmula Governo de emergência nacional vírica foi pensada para ressuscitar o bloco central. Na versão beta, seria preciso encontrar um PM tecnocrata, o equivalente local de Mario Draghi. Sugestões?

