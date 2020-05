Os sinais são positivos mas a retoma da atividade é ainda muito parcial e passaram poucos dias para haver uma imagem definitiva sobre o impacto da reabertura do país a 4 de maio. O balanço foi feito ontem pelo Presidente da República com estas ressalvas. Sem certezas mas também sem sobressaltos, os planos para retomar faseadamente a normalidade possível mantêm-se e segunda-feira é esperada uma nova etapa com a reabertura do restante comércio, restauração, creches e escolas para alunos do secundário. Existem algumas diferenças regionais na propagação do vírus, com a região de Lisboa e Vale do Tejo a revelar uma taxa de contágio superior à do restante país e o Norte – durante os últimos dois meses o epicentro da epidemia – a ter agora uma situação mais confortável, mas as diferenças não são muito grandes e parece estar de novo afastado um faseamento regional das medidas.

No final da reunião técnica que juntou peritos e decisores no Infarmed, Marcelo Rebelo de Sousa, também mais contido do que nas reuniões anteriores, sublinhou que pesou na análise a experiência dos outros países que também estão a desconfinar, uma experiência que “dá ânimo”, disse. “A conclusão provisória é que o R (o indicador que mede a propagação do vírus) não mudou muito”. Um dos países que disponibiliza dados diariamente é a Alemanha, com o Instituto Robert Koch a publicar ao final do dia um boletim com os novos casos mas também a evolução da taxa de contágio. O país começou a reabrir no final de abril, quando o R era de 0,65. Apesar de um aumento inicial, que chegou a ultrapassar o patamar de 1 (cada infectado contagia em média mais uma pessoa), nos últimos dias a situação tornou a estar contida, situando-se nos 0.8. Também a Dinamarca, dos primeiros países a reabrir e onde o índice de transmissibilidade chegou a subir para 0,9, baixou para 0,7 nos últimos dias. Em Espanha, onde também são divulgados dados diariamente, a última indicação é que o R0 se situa nos 0,7. Estima-se que no início da epidemia, e antes de serem tomadas medidas de distanciamento, o R era superior a 2, o que torna o crescimento dos surtos exponencial.

Em Portugal, o último cálculo para o R0 nacional é de 0.98, revelou ontem o Presidente da República, sendo superior na região de Lisboa e Vale do Tejo e na região Centro e agora inferior na região Norte, embora não existam diferenças muito significativas. Na região de Lisboa e Centro está ligeiramente acima de um. Uma folga que a 4 de maio já era menor do que noutros países. Ainda assim, a visão dos especialistas tem sido de que importa não só vigiar este indicador mas também perceber a distribuição dos novos casos e o peso de surtos, bem como a capacidade de resposta no SNS: durante esta semana, os doentes internados baixaram consecutivamente, situando-se ontem em 680. No dia 4 de maio, quando o país começou a ‘desconfinar’, havia 813 doentes com covid-19 internados hospitais, pelo que a margem de manobra, não tendo existindo até ao momento uma maior afluência de doentes que se sobreponha às camas libertadas, é agora maior. Mas continuam também a registar-se diariamente mais de dez mortes e o balanço é agora de 1184 vítimas mortais, sendo que a taxa de mortalidade acima dos 70 anos tem vindo a aumentar gradualmente ao longo das semanas, situando-se agora em 15,4%.

No briefing diário, a diretora-geral da Saúde referiu o surto no parque industrial da Azambuja como um dos focos que contribuiu para o aumento de casos e do R0 na região de Lisboa e Vale do Tejo na última semana. Também os rastreios, dos lares às creches, têm detetado casos, alguns assintomáticos. Graça Freitas disse que é expectável que nos próximos dias continuem a verificar-se 200 a 300 novos casos. “Tudo indica que apesar de termos desconfinado, os portugueses mantêm as medidas de segurança. No entanto é expectável que todos os dias surjam 200 a 300 novos casos.” No final da reunião Marcelo Rebelo de Sousa remeteu as avaliações para junho. “O desconfinamento foi muito contido. Os portugueses foram sensíveis ao que lhes foi pedido de fazer a reabertura por pequenos passos. O que quer dizer que não temos muitos dados que nos permitam retirar conclusões firmes. Não passaram ainda 15 dias, seis dias de incubação e oito dias de comunicação, de reporte as autoridades sanitárias, estão quase a passar, e por outro lado como a contenção continuou muito elevada, encontramos um processo sem muitas alterações”, disse, apontando para dois ciclos de avaliação com novas reuniões: na primeira semana de junho será avaliado o resultado do desconfinamento nestes 15 dias e na terceira semana haverá uma avaliação mais ampla da retoma ao trabalho, que só nessa altura deverá ser mais efetiva.

Inverno preocupa

No final da reunião, os partidos sublinharam a avaliação para já cautelosa, mostrando algumas preocupações. Ricardo Baptista Leite, deputado do PSD, revelou que ficou patente na reunião a ideia de que é preciso preparar o inverno e que, no pior cenário previsto para as últimas semanas, o reforço do SNS não teria chegado. “Se Portugal tivesse mantido o SNS a funcionar em pleno teriam faltado, no pior cenário possível, 352 camas de cuidados intensivos mesmo com o investimento feito. É um investimento que tem de ser feito para o próximo inverno”, disse. Moisés Ferreira, do BE, defendeu a necessidade de proteger as populações mais vulneráveis, garantindo que podem ser dispensadas do trabalho sem perder rendimentos. E mostrou preocupação com um dos dados debatidos: um inquérito que revelou que 20% da população não tem dinheiro para comprar máscaras por serem caras.