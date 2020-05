André Ventura esteve esta quinta-feira reunido com o primeiro-ministro António Costa, em São Bento, e no final, fez algumas declarações aos jornalistas, em que deu a conhecer algumas novas regras da reabertura gradual das atividades e estabelecimentos encerrados devido à pandemia de covid-19.

No modelo apresentado para os restaurantes, que vão poder voltar a servir na segunda-feira, nota para reabertura dos estabelecimentos com metade da lotação e hora limite para fechar igual para todos, "provavelmente às 23h00", afirmou o presidente e deputado único do Chega.

"Será sempre com limites de presença, com uma lotação de metade e com um horário restrito na medida em que, tanto quanto nos pareceu, a hora de encerramento será igual para todos e universal, o que significa que não poderá haver espaços abertos para além dessa hora", disse.