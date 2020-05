As praias vão reabrir mas com novas regras, na sequência da pandemia de covid-19. Esta noite, o deputado do PAN, André Silva, fez saber algumas das mudanças que vão ser impostas, após reunião com o primeiro-ministro António Costa.

Entre as novidades, destaque para uma espécie de semáforo que avisará se o areal tem espaço disponível para mais banhistas, de acordo com as recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS).

“Haverá uma média calculada de 10 metros quadrados por pessoa nas praias” e “uma espécie de semáforo ou uma indicação luminosa da lotação da praia”, disse o deputado.

“Vemos como muito positivo a nota que o Governo deu relativamente às praias. Não haverá uma lotação propriamente obrigatória, uma lotação máxima, não existirão medidas propriamente coercivas, mas sim, mais uma vez, um apelo, a que nós também nos associamos, a que continue a existir solidariedade e acima de tudo disciplina para poderem cumprir as regras de distanciamento também na praia”, acrescentou.

“É fundamental que possamos todos estar de férias, usufruir dos espaços públicos, nomeadamente da praia, retomar a atividade económica, mas com disciplina”, considerou.

Estas são apenas algumas das ideias presentes no plano para a nova realidade das praias em tempo de crise pandémica, embora o modelo final ainda não esteja fechado: “Numa primeira fase, e nós concordamos, o apelo é que de facto exista disciplina para que se possa garantir essa distância. Essas medidas estão ainda a ser debatidas internamente na Direção-Geral da Saúde (DGS), não estão fechadas e, portanto, não há um prazo para o efeito”.