A cadeia de restaurantes de fast-food da McDonald's encerrou em meados de março em Tenerife, Espanha, devido à pandemia de covid-19.

Dois meses depois, é seguro dizer que uma das coisas que mais falta fez aos habitantes locais durante o período de confinamento foi comer um hambúrguer da famosa marca de restauração norte-americana.

Alguns residentes nas imediações do restaurante do palhaço Ronald McDonald filmaram as filas originadas no dia em que as portas do restaurante voltaram a abrir.