Uma jovem de 24 anos encontra-se em estado grave, depois de ter sido atropelada por um carro que se despistou e ter sido projetada de uma altura de nove metros, de uma ponte para a linha do combio em Palmilheira, em Ermesinde, Valongo.

O alerta foi registado às 14h30. O condutor confessou à PSP que se distraiu com um inseto que estava dentro do veículo e acabou por sofrer um despiste e provocar o acidente.

A jovem foi transportada para o Hospital de São João, no Porto. A circulação ferroviária no sentido Ermesinde/Porto esteve encerrada várias horas durante o resgate da vítima, no entanto já foi restabelecida.