Ainda haverá um ranking com as propostas mais originais feitas pelos vários estabelecimento de modo a que seja possível cumprir as regras que ajudam a evitar a propagação da covid-19.

Exemplos não faltam e agora é da Tailândia que chega o caso mais recente. Depois de no ínicio deste mês o país ter levantado algumas restrições impostas pela pandemia, nomeadamente a reabertura de restaurantes e bares, um restaurante tailandês decidiu usar pandas de peluche como forma de marcar os lugares disponíveis - e assim evitar que não seja cumprido o distanciamento social.

"Primeiro colocámos apenas uma cadeira em cada mesa. Mas, pareceu-me estranho e, por isso, pensei em dar aos clientes uma companhia", explicou o proprietário, em declarações à Reuters.

A ideia está a ser bem recebida pelos clientes, que dizem sentir-se mais seguros e sem margem para falhar nesta adaptação à nova realidade.

De acordo com os dados mais recentes, a Tailândia registou, desde o início da pandemia, 56 vítimas mortais devido ao novo coronavírus e 3.018 casos confirmados.