Adele tem dado que falar desde que publicou uma fotografia nas redes sociais, no passado dia 5 de maio, quando completou 32 anos de idade, em que mostra a nova forma física, depois de ter perdido mais de 40 quilos.

Além das centenas de milhares de comentários com elogios à sua nova silhueta, muitos foram os seguidores que ficaram curiosos para saber qual foi o segredo para conseguir tão drástica mudança.

Em entrevista à revista americana US Weekly, a médica Dominique Fradin-Read, que acompanhou Adele ao longo do processo, desvendou alguns pontos, sublinhando que se trata sobretudo de uma transformação do estilo de vida.

A médica de Los Angeles refere que o mais importante antes de dar início a qualquer dieta é a análise do humor e sono do paciente.

"Avaliamos o stress e o sono. Falamos sobre humor e saúde mental. Quando todos esses elementos são abordados damos então início a uma dieta personalizada", disse.

Já o personal trainer, Pete Geracimo, tinha referido que a artista que dá voz a músicas como 'Someone Like You', 'Hello' e 'Set Fire To The Rain', não iniciou esta jornada para perder peso mas sim por preocupação com a sua saúde.

"Deixou de fumar, reduziu o consumo de álcool, deixou de comer alimentos processados. Ela fez escolhas alimentares mais saudáveis e treina regularmente", explicou.